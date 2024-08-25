Peristiwa 25 Agustus: Washington DC Dibumihanguskan Pasukan Inggris

SEJUMLAH peristiwa atau momen terjadi pada tanggal 25 Agustus. Beberapa momen yang terjadi pada 25 Agustus tercatat menjadi sejarah yang mendunia sepanjang perjalanan hidup manusia.

Okezone merangkum beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi tepat pada 25 Agustus dari tahun ke tahun. Berikut peristiwa atau momen yang terjadi pada 25 Agustus yang ditilik Okezone dari berbagai sumber :

1. Washington DC Dibumihanguskan Pasukan Inggris

Pada 25 Agustus 1814, Pasukan Inggris membakar Kota Washington DC. Pembakaran tersebut merupakan buntut perang perang tahun 1812 antara Britania Raya (Inggris) dengan Amerika Serikat.

Awalnya, pasukan Inggris berhasil mengalahkan tentara Amerika Serikat pada Perang Bladensburg pada 24 Agustus 2019. Keesokan harinya, atau pada 25 Agustus, pasukan Inggris membakar sejumlah gedung publik di Amerika Serikat termasuk Gedung Putih atau istana kepresidenan Amerika Serikat.

Tentara Britania Raya juga membakar gedung dan fasilitas militer serta kapal perang USS New York, Columbia, dan Premethus. Serangan ini juga dilancarkan sebagai balasan atas tindakan Amerika dalam Serbuan Port Dover.

2. Revolusi Belgia di Kota Brussels

Revolusi Belgia terjadi pada 25 Agustus 1830. Saat itu, orang-orang kerajaan Belanda di bagian selatan menuntut pemisahan diri. Revolusi Belgia diawali dengan kerusuhan di Kota Brussels.

Revolusi Belgia berlangsung hingga 21 Juli 1831 dan berakhir dengan kemenangan pemberontak Belgia atas Belanda. Dengan kemenangan itu, terbentuklah Kerajaan Belgia yang merdeka.