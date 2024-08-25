Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pangeran Diponegoro Mendapat Jabatan Wali Sultan saat Terlibat Konflik dengan Keraton

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |06:05 WIB
Pangeran Diponegoro Mendapat Jabatan Wali Sultan saat Terlibat Konflik dengan Keraton
Pangeran Diponegoro (foto: dok Wikipedia)
A
A
A

KEMATIAN Sultan Hamengkubuwono IV mengagetkan Keraton Yogyakarta. Sebab saat itu Pangeran Diponegoro akhirnya mendapatkan tugas penting. Kematian Sultan Hamengkubuwono IV juga dianggap oleh Pangeran Diponegoro sebagai cara untuk menyelamatkan keraton.

Bahkan Diponegoro pernah mengatakan, bersyukur atas kematian sang adik Sultan Hamengku Buwono IV. Diponegoro beranggapan sultan keempat ini kurang memerintah dengan baik. Kematian yang mendadak, membuat pihak keraton meminta agar penguasa Belanda mengukuhkan Putra Mahkota, yang masih berusia dua tahun, untuk naik tahta.

Sebagaimana dikisahkan pada buku "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 - 1855" karya Peter Carey, pihak keraton juga meminta agar Pakualam tidak lagi dilantik sebagai wali sultan. Pada 14 Desember dalam sebuah resolusi rahasia, Van der Capellen mendukung rekomendasi De Salis.

Perwalian dan pemerintahan keraton, dilimpahkan kepada empat orang, Ratu Ageng, Ratu Kencono, Mangkubumi, dan Diponegoro, dua orang yang pertama adalah yang pernah mengasuh dan membesarkan sultan. Sementara dua orang terakhir yakni Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Diponegoro, terakhir bertanggungjawab pada manajemen kesultanan selama sultan belum dewasa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184177//viral-It56_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman, Guru Muhammadiyah yang Jadi Jenderal Bintang 5 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179705//sejarah-CucB_large.jpg
5 Tokoh Sumpah Pemuda dan Kisah Perjuangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179698//sejarah-ODcy_large.jpg
Sejarah Tercetusnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177503//sejarah-Ef70_large.jpeg
Surat Terakhir 2 Prajurit Hantu Laut Usman dan Harun Sebelum Dieksekusi Mati di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177280//viral-ofHn_large.jpg
Kisah Heroik Dua Prajurit 'Hantu Laut' Gelar Operasi Klandestin di Negeri Singa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175510//sejarah-jZYs_large.jpg
Perang Sipil dan Komunis Usai G30S hingga Penangkapan Besar-besaran Simpatisan PKI dan Gerwani
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement