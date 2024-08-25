Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Istana: Jokowi Diundang Kongres Partai Nasdem Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |06:33 WIB
Istana: Jokowi Diundang Kongres Partai Nasdem Hari Ini
Presiden Joko Widodo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima undangan untuk menghadiri dan memberikan amanat pada Pembukaan Kongres III Partai NasDem, yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), hari ini, Minggu (25/8/2024).

Bahkan pihak Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana pun membenarkan undangan Partai NasDem kepada Presiden Jokowi.

"Bapak Presiden diundang untuk memberikan amanat pada Pembukaan Kongres III Partai NasDem hari Minggu, 25 Agustus 2024 pukul 19.00 di JCC," kata Yusuf melalui pesan singkatnya.

Meski begitu, Yusuf masih enggan memberikan keterangan mengenai kepastian apakah Presiden Jokowi hadir di acara kongres partai yang dipimpin Surya Paloh itu.

 

Halaman:
1 2
      
