Waspada! 64 persen Wilayah Indonesia Mulai Masuk Musim Kemarau, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan saat ini sudah 64% wilayah masuk musim kemarau hingga akhir Agustus 2024. BMKG mengungkapkan wilayah yang sudah masuk musim kemarau meliputi Aceh.

Selanjutnya sebagian Sumatera Utara, Riau, sebagian Bengkulu, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tenggara, Sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku, dan sebagian Papua Selatan.

"Hasil monitoring hingga Agustus Dasarian II, 64% Zona Musim di wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Minggu (25/8/2024).

Curah hujan pada Dasarian II Agustus 2024 bervariasi dari kriteria rendah (61%), menengah (28%) dan tinggi-sangat tinggi (11%). Kriteria curah tinggi terjadi di sebagian pesisir barat Aceh hingga Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua bagian Tengah.

Sementara, pada Dasarian III Agustus 2024 umumnya diprediksi curah hujan berada di kriteria rendah - menengah (0-150 mm/dasarian).

Wilayah yang diprakirakan mengalami hujan kriteria menengah (50- 150 mm/dasarian) berada di sebagian besar Sumatra, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Malut dan sebagian kecil Maluku bagian tengah, sebagian Papbar, sebagian Papua bagian utara-tengah;

Wilayah yang diprediksikan mengalami hujan kategori tinggi-sangat tinggi (lebih dari 150 mm/dasarian) meliputi sebagian kecil Sumut, sebagian kecil Kalbar, Kaltim, Kaltara, sebagian kecil Sulawesi, sebagian besar Maluku bagian tengah, sebagian Papbar, sebagian kecil Papua bagian barat-tengah.