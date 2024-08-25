Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! 64 persen Wilayah Indonesia Mulai Masuk Musim Kemarau, Ini Daftar Lengkapnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |07:39 WIB
Waspada! 64 persen Wilayah Indonesia Mulai Masuk Musim Kemarau, Ini Daftar Lengkapnya
64 persen Wilayah Mulai Masuk Musim Kemarau/okezone
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan saat ini sudah 64% wilayah masuk musim kemarau hingga akhir Agustus 2024. BMKG mengungkapkan wilayah yang sudah masuk musim kemarau meliputi Aceh.

Selanjutnya sebagian Sumatera Utara, Riau, sebagian Bengkulu, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tenggara, Sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku, dan sebagian Papua Selatan.

"Hasil monitoring hingga Agustus Dasarian II, 64% Zona Musim di wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Minggu (25/8/2024).

Curah hujan pada Dasarian II Agustus 2024 bervariasi dari kriteria rendah (61%), menengah (28%) dan tinggi-sangat tinggi (11%). Kriteria curah tinggi terjadi di sebagian pesisir barat Aceh hingga Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua bagian Tengah.

Sementara, pada Dasarian III Agustus 2024 umumnya diprediksi curah hujan berada di kriteria rendah - menengah (0-150 mm/dasarian).

Wilayah yang diprakirakan mengalami hujan kriteria menengah (50- 150 mm/dasarian) berada di sebagian besar Sumatra, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Malut dan sebagian kecil Maluku bagian tengah, sebagian Papbar, sebagian Papua bagian utara-tengah;

Wilayah yang diprediksikan mengalami hujan kategori tinggi-sangat tinggi (lebih dari 150 mm/dasarian) meliputi sebagian kecil Sumut, sebagian kecil Kalbar, Kaltim, Kaltara, sebagian kecil Sulawesi, sebagian besar Maluku bagian tengah, sebagian Papbar, sebagian kecil Papua bagian barat-tengah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG kemarau Musim Kemarau
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/340/3060541/ilustrasi-bZaJ_large.jpg
2.319 Hektare Sawah di Banten Rusak Gegara Kekeringan, Paling Banyak di Pandeglang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/525/3057159/ilustrasi-vC6E_large.jpg
Bandung Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan, Warga Diimbau Hemat Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/337/3049385/ilustrasi_kekeringan_musim_kemarau-Mrj2_large.jpg
BMKG Sebut 60 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau hingga Agustus 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/18/513/1040813/IUbJat3iWI.jpg
Berkah Musim Kemarau bagi Warga Grobogan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/09/23/513/870340/PWCtW5bTJ2.jpg
Penemu Sumur Gravitasi, Kiai Rosyid Pahlawan Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/09/10/512/863963/y0wroWVddL.jpg
Ini Jurus Ganjar Atasi Bencana Kekeringan di Jateng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement