Dihujat Usai Pamer Foto Bareng Gibran dan Zulhas, Raffi Ahmad Kini Ngaku Dukung Putusan MK

JAKARTA - Raffi Ahmad dinilai tak peka atas kondisi yang dirasakan masyarakat saat ini. Hal ini terlihat ketika polemik revisi Undang-Undang Pilkada ramai dibahas. Saat puluhan ribu masyarakat, buruh, mahasiswa dan artis unjuk rasa, Raffi Ahmad justru mendampingi Gibran Rakabuming Raka dan Zulkifli Hasan ke Lembang, Bandung, Jawa Barat.

Ketika revisi UU Pilkada batal dilaksanakan, Raffi mengunggah cuitan Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad. Bukannya dukungan yang diterima, dia justru habis dihujat puluhan ribu netizen. Suami Nagita Slavina ini langsung menyampaikan klarifikasi di akun Instagram

“Dengan segala hormat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terhadap problematika yang sedang berjalan, saya secara personal mendukung dan mengawal bagaimana keputusan MK,” ujar Raffi Ahmad.

“Saya sangat menghargai kepada teman-teman yang sudah bersuara turun ke jalan. Temen2 semua luar biasa atas support dan kepedulian terhadap Bangsa yang kita cintai ini. Mari kita terus menyuarakan dan kawal ini dengan cara kita masing-masing,” sambungnya.

Menurutnya, massa yang turun ke jalan, menyuarakan kegelisahan di media sosial, maupun berjuang dengan cara lain, punya tujuan yang sama yaitu menjaga martabat demokrasi Indonesia dan keutuhan NKRI.

“Baik menyuarakan langsung, turun ke jalan Ataupun dari lewat media sosial, dan cara cara lainnya yang baik dan bijaksana tanpa anarkis dan provokatif. Saya yakin apapun yang kita lakukan memiliki tujuan yang sama yaitu demi keutuhan NKRI dan martabat demokrasi,”tutup Raffi.