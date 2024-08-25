Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Segera Undangkan Perubahan PKPU Pilkada, Menkumham: Hari ini Kalau Memungkinkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |12:03 WIB
Pemerintah Segera Undangkan Perubahan PKPU Pilkada, Menkumham: Hari ini Kalau Memungkinkan
Rapat DPR sahkan PKPU PIlkada. (Foto: Okezone/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas hadir dalam rapat bersama DPR dan KPU terkait pembahasan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal Pilkada. Supratman menegaskan pemerintah akan segera mendundangkan perubahan itu.

Dalam rapat itu, tak ada intervensi atau sanggahan terkait draf PKPU yang telah dipersiapkan KPU. KPU mengakomodir dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peraturan yang pada intinya berkaitan dengan ambang batas pengusungan calon kepala daerah serta penghitungan batas usia calon kepala daerah.

“Hari ini langsung kita harmonisasi dan sesegera mungkin kami undangkan. Kalau memungkinkan hari ini, kami undangkan hari ini,” kata Supratman usai menghadiri rapat di Komisi II DPR RI, Minggu (25/8/2024).

Supratman mengatakan, usai rapat ini pihaknya langsung menggelar rapat bersama pimpinan KemenkumHAM. Ia kembali menegaskan bahwa perubahan itu akan segera diundangkan.

“Ini langsung rapat by zoom untuk harmonisasinya, hari ini juga. Saya berharap, tadi saya sudah hubungan pak Dirjen, semuanya, staf untuk segera mungkin melakukan pengundangan,” kata dia.

Sebelumnya, Rapat itu dimulai sejak pukul 10.24 WIB dan berlangsung tak lebih dari satu jam. Dalam rapat itu, KPU menyampaikan draf perubahan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024.

KPU mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dalam rapat itu KPU memastikan rancangan perubahannya telah mengakomodir aturan terkait ambang batas pengusungan kepala daerah sekaligus penghitungan batas usia.

 

