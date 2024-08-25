Cak Imin Emosi Tantang Pendemo Muktamar PKB: Jangan Jadi NU yang Pengecut, Tunjukan Muka Kalian!

BALI - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar emosi kepada pihak yang memobilisasi pengunjuk rasa Muktamar Ke VI PKB. Hal itu diungkapkannya saat pidato penutupnya di acara Muktamar ke VI PKB, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu (25/8/2024).

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyapa tamu undangan raja-raja Bali dalam forum tersebut. Menurutnya, para raja Bali sangat bersemangat memback-up PKB.

"Beliau-beliau bersemangat memback-up PKB dengan satu kalimat, 'Kami di Bali merasa nyaman dengan kekuatan Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan yang namanya PKB," kata Cak Imin.

Cak Imin menegaskan, para pecalang Bali menghadang adanya pengunjuk rasa yang memakai atribut PKB demo dekat lkkasi Muktamar VI PKB. Menurutnya, pecalang Bali itu bagian dari pasukan keamanan masyarakat yang tak ingin ada keributan di Bali

Wakil Ketua DPR RI ini pun mengimbau pada pihak yang memobilisasi pengunjuk rasa demo di dekat lokasi Muktamar ke VI datang baik-baik. Ia pun meminta jadi kader Nahdlatul Ulama (NU) yang tak pengecut.