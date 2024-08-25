Prabowo Subianto Tak Hadiri Penutupan Muktamar PKB di Bali

BALI - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tak hadiri penutupan Muktamar ke-VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu (25/8/2024). Ketua Umum Partai Gerindra itu tak terlihat dalam arena Muktamar ke-VI PKB.

Tidak hadirnya Prabowo itu, dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Pria yang akrab disapa Gus Jazil ini berkata, Prabowo ada agenda mendesak yang tak bisa ditinggalkan.

"Ya memang komitmen Pak Prabowo untuk hadir cukup besar, tetapi memang agenda mendesak kita harus memahami," tutur Gus Jazil saat ditemui do arena Muktamar VI PKB, Bali, Minggu (25/8/2024).

Kendati demikian, kata Gus Jazil, PKB memahami tidak hadirnya Prabowo. Ia pun akan selalu mendoakan Prabowo agar senantiasa diberi kesehatan.

"Oleh sebab itu Panitia Muktamar PKB memahami ketidakhiran Pak Prabowo, tanpa mengurangi rasa hormat, tentu kami selalu mendoakan agar Pak Prabowo diberikan kesahatan untuk terus mencurahkan pikirannya dan menerima mandat rakyat sebaik-baiknya. PKB akan bersama Pak Prabowo," tandasnya.

Dalam acara penutupan Muktanar ke VI PKB, turut hadir pula Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin dan istri, Wury Estu Handayani, hingga mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.

Sebelumnya, Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dijadwalkan hadir pada penutupan Muktamar ke-VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali pada Minggu, 25 Agustus 2024, besok. Sekretaris Steering Committee Muktamar PKB, Syaiful Huda menyampaikan, Prabowo akan hadir langsung pada penutupan kegiatan tersebut.