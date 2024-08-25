Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Akibat Tangki Bocor Pesawat Garuda Batal Terbang, Simak Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |15:16 WIB
Akibat Tangki Bocor Pesawat Garuda Batal Terbang, Simak Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Akibat Tangki Bocor Pesawat Garuda Batal Terbang/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Tangki bahan bakar bocor, Pesawat Garuda batal terbang, sedianya, pesawat tersebut akan menuju Pekanbaru dan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Namun begitu take off, tangki bahan bakar bocor. Akibat peristiwa ini pesawat kembali ke Soetta untuk ganti pesawat.

Musisi Kunto Aji yang berada dalam pesawat berhasil mengabadikan kejadian itu di akun media sosial X. “Nyawa gue baru saja diselamatkan, Alhamdulillah masih ada umur, ketahuan, puter balik gajadi terbang. Serem banget ini," tulis Kunto Aji dalam akun X.

Pihak maskapai pun membenarkan kejadian tersebut. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan penerbangan tersebut merupakan GA-174 rute Jakarta - Pekanbaru dengan jadwal keberangkatan dari Soetta pukul 11.50 WIB dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II pukul 13.35 WIB yang terbang dengan menggunakan armada PK-GFW. Sebagai pengganti, semua penumpang yang berjumlah 135 orang ditebangkan menggunakan pesawat pengganti pada pukul 14.00 WIB.

Semua informasi ini bisa Anda saksikan di Okezone Updates dengan Channel Okezone TV, Minggu  (25/8/2024), pukul 21.00 WIB.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, YouTube Okezone dan Streaming di http://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan Sampai Kelewat ya!

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187537//bencana_di_sumatera-7NVw_large.jpg
20 Ton Bantuan BUMN Dikirim ke Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183322//garuda_indonesia-dMyE_large.jpg
RUPSLB, Garuda (GIAA) Dapat Suntikan Modal Rp23,67 Triliun dari Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183090//kpk-aYEc_large.jpg
KPK Periksa Mantan Pramugari Cantik Maskapai Nasional, Kasus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178308//tarif_tiket_pesawat-PxhI_large.jpg
Resmi! Tarif Tiket Pesawat Turun pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407//hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177059//glenny-4dhm_large.jpg
Rosan Ungkap Alasan Dirut Garuda Indonesia Diganti yang Belum 1 Tahun Menjabat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement