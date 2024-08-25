Akibat Tangki Bocor Pesawat Garuda Batal Terbang, Simak Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

JAKARTA – Tangki bahan bakar bocor, Pesawat Garuda batal terbang, sedianya, pesawat tersebut akan menuju Pekanbaru dan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Namun begitu take off, tangki bahan bakar bocor. Akibat peristiwa ini pesawat kembali ke Soetta untuk ganti pesawat.

Musisi Kunto Aji yang berada dalam pesawat berhasil mengabadikan kejadian itu di akun media sosial X. “Nyawa gue baru saja diselamatkan, Alhamdulillah masih ada umur, ketahuan, puter balik gajadi terbang. Serem banget ini," tulis Kunto Aji dalam akun X.

Pihak maskapai pun membenarkan kejadian tersebut. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan penerbangan tersebut merupakan GA-174 rute Jakarta - Pekanbaru dengan jadwal keberangkatan dari Soetta pukul 11.50 WIB dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II pukul 13.35 WIB yang terbang dengan menggunakan armada PK-GFW. Sebagai pengganti, semua penumpang yang berjumlah 135 orang ditebangkan menggunakan pesawat pengganti pada pukul 14.00 WIB.

(Fahmi Firdaus )