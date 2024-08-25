Prabowo Tak Hadiri Muktamar PKB, Cak Imin: Beliau Masuk Angin

BALI - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto absen dalam acara penutupan Muktamar ke VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu (25/8/2024). Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengungkap alasan Prabowo tak hadir dalam acara PKB tersebut.

Cak Imin -sapaan akrabnya- mengaku telah dihubungi oleh ajudan pribadi Prabowo. Ia menyampaikan, absennya Prabowo lantaran kondisi yang kurang fit.

"Saya tadi pagi dikabari oleh ajudan beliau, Mas Teddy. Beliau tiba-tiba kondisinya agak masuk angin, kurang sehat," kata Muhaimin usai hadiri acara penutupan Muktamar VI PKB.

Cak Imin melanjutkan bahwa Prabowo menitip salam kepada seluruh peserta Muktamar VI PKB. "Sehingga beliau titip salam untuk semuanya," tandasnya.

Tidak hadirnya Prabowo itu, dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Pria yang akrab disapa Gus Jazil ini berkata, Prabowo ada agenda mendesak yang tak bisa ditinggalkan.

"Ya memang komitmen Pak Prabowo untuk hadir cukup besar, tetapi memang agenda mendesak kita harus memahami," tutur Gus Jazil saat ditemui do arena Muktamar VI PKB, Bali, Minggu (25/8/2024).