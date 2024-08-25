Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tak Hadiri Muktamar PKB, Cak Imin: Beliau Masuk Angin

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |15:16 WIB
Prabowo Tak Hadiri Muktamar PKB, Cak Imin: Beliau Masuk Angin
Cak Imin (Foto: MPI)
A
A
A

BALI - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto absen dalam acara penutupan Muktamar ke VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu (25/8/2024). Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengungkap alasan Prabowo tak hadir dalam acara PKB tersebut.

Cak Imin -sapaan akrabnya- mengaku telah dihubungi oleh ajudan pribadi Prabowo. Ia menyampaikan, absennya Prabowo lantaran kondisi yang kurang fit.

"Saya tadi pagi dikabari oleh ajudan beliau, Mas Teddy. Beliau tiba-tiba kondisinya agak masuk angin, kurang sehat," kata Muhaimin usai hadiri acara penutupan Muktamar VI PKB.

Cak Imin melanjutkan bahwa Prabowo menitip salam kepada seluruh peserta Muktamar VI PKB. "Sehingga beliau titip salam untuk semuanya," tandasnya.

Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tak hadiri penutupan Muktamar ke-VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu (25/8/2024). Nampak, Ketua Umum Partai Gerindra itu tak terlihat dalam arena Muktamar ke VI PKB.

Tidak hadirnya Prabowo itu, dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Pria yang akrab disapa Gus Jazil ini berkata, Prabowo ada agenda mendesak yang tak bisa ditinggalkan.

"Ya memang komitmen Pak Prabowo untuk hadir cukup besar, tetapi memang agenda mendesak kita harus memahami," tutur Gus Jazil saat ditemui do arena Muktamar VI PKB, Bali, Minggu (25/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067419/pkb-k4EA_large.jpg
Cak Imin soal Muktamar Tandingan PKB: Untuk Apa? Wong Sudah Beres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/337/3065698/pkb-IraD_large.jpg
Cak Imin ke Peserta Sespim: Tunjukkan Kita Bisa Jadi Solusi Bangsa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064647/pkb-mNyT_large.jpg
Cak Imin dan Gita Wirjawan Beri Pembekalan ke Anggota Fraksi PKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054085/ketum_pkb_cak_imin-c7h1_large.jpg
Cak Imin: Meskipun Digembosi Teman Sendiri, PKB Semakin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3053984/pkb-Uxnf_large.jpg
Duh! Cak Imin Digugat Belum Sehari Jabat Ketum PKB, Mukmatar Bali Tidak Sah dan Cacat Organisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/337/3053808/pkb_gelar_muktamar_di_bali-LnGv_large.jpeg
PKB : Muktamar Bali Hasilkan Putusan Final Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement