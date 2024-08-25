Kaesang-Erina Pakai Jet Pribadi ke AS, Begini Respons PSI

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep tengah menjadi sorotan publik. Usai RUU Pilkada yang diduga dapat memuluskan jalannya dalam Pilgub 2024, kini Kaesang dan istri Erina Gudono kembali tuai sorotan lantaran diduga menggunakan pesawat jet pribadi.

Putra bungsu Jokowi dan istrinya itu diduga menggunakan pesawat jet pribadi Gulfstream saat mengantar sang istri menempuh studi S2 di University of Pennsylvania Amerika Serikat, Fakultas Social Policy and Practice (SP2).

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni pun enggan berkomentar mengenai penggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan Erina itu. Termasuk soal kepemilikan pesawat tersebut.

"Saya no comment terhadap itu ya karena itu urusan personal ya," kata Raja Juli di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024).

Raja Juli menegaskan, dirinya merupakan petugas partai, dan bukan juru bicara Kaesang. Sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari ranah personal.

"Saya no comment ya terhadap hal itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaesang Pangarep. Saya pengurus partai ya," katanya.