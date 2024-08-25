Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pakar: PKPU Tak Perlu Persetujuan DPR!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |16:34 WIB
Pakar: PKPU Tak Perlu Persetujuan DPR!
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Peneliti Kepemiluaan dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini meluruskan sikap DPR RI yang seolah melakukan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Menurutnya, DPR tidak mempunyai wewenang sebab KPU merupakan instansi mandiri.

“Undang-Undang Pilkada hanya mengatur (PKPU) perlu konsultasi dalam RDP (rapat dengar pendapat), bukan untuk mendapatkan persetujuan,” kata Titi Anggraini saat dimintai keterangan, Minggu (25/8/2024).

Titi lantas menyebut bahwa frasa persetujuan yang dikeluarkan DPR itu mesti dihentikan. Sebab, kata Titi, sikap ini bisa menjadi pakem dalam pembentukan PKPU dan menjadi tanda bahwa KPU tidak otonom dalam pembentukkan PKPU.

“Hal itu perlu diluruskan ke depan agar tidak menjadi preseden. Apalagi KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah setara sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada,” jelas dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penyusunan PKPU DPR KPU pkpu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/01/04/447/551555/rCZvzCN25T.jpg
PKPU bangun 50 desa binaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186615//dpr_godok_ruu_penyadapan-54X8_large.jpg
DPR Godok RUU Penyadapan, Baleg Siapkan Aturan Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186325//dpr_ri-5Aoe_large.jpg
DPR Minta Jembatan Tua di Perbatasan Sidoarjo–Mojokerto yang Sempat Viral Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186226//purbaya-YliG_large.jpg
BLT Kesra Cair, Purbaya Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,7% di Kuartal IV-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185668//dpr_ri-guDR_large.jpg
DPR: Gerakan Pangan Murah Berdampak ke Masyarakat Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184759//den-ImPp_large.jpg
16 Calon Anggota Dewan Energi Nasional Ikuti Fit and Proper Test di DPR, Berikut Daftarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement