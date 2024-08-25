Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PKPU Pilkada Selesai Harmonisasi, Segera Bisa Diakses Publik

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |18:50 WIB
PKPU Pilkada Selesai Harmonisasi, Segera Bisa Diakses Publik
Ketua KPU Mochammad Afifuddin. (Foto: Okezone/Danandaya AP)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah selesai melakukan tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Setelah tahapan harmonisasi ini selesai, Peraturan KPU (PKPU) nomor 8 tahun 2024 tentang Pilkada akan segera diunggah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU RI.

“Sudah dilakukan (harmonisasi) tadi siang. Jadi sekarang prosesnya tinggal pengadministrasian dan akan segera kami upload di JDIH kami,” kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Minggu (25/8/2024).

Afifuddin mengatakan, PKPU yang nanti diunggah ke laman JDIH KPU merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). PKPU itu nantinya dapat dibaca oleh semua pihak.

"Insya Allah di saat pendaftaran nanti tanggal 27-29, seluruh proses, instrumen, hal yang sudah harus kita persiapkan, semuanya sudah siap, PKPU-nya sudah selesai perbaikan," ujarnya.

Dengan demikian, Afifuddin berharap nantinya KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat dengan tenang bekerja saat proses pendaftaran bakal calon kepala daerah dibuka.

"Juknis (petunjuk teknis) dan lain-lain (terkait pendaftaran calon) kita akan sebarkan dan turunkan ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.

Sebagai informasi, pasal 11 dan 15 dalam PKPU 8/2024 sempat menggemparkan publik. Sebab dalam pembahasan RUU Pilkada DPR RI dianggap membangkang konsisten karena tak mengakomodir putusan MK.

 

