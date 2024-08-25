Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Bertemu PDIP, Anies Baswedan: Politik Lebih dari Sekedar Bagi-Bagi Kekuasaan

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |19:13 WIB
Usai Bertemu PDIP, Anies Baswedan: Politik Lebih dari Sekedar Bagi-Bagi Kekuasaan
Anies Baswedan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan bahwa politik lebih dari sekedar bagi-bagi kekuasaan dan diteruskan oleh anak, cucu, hingga saudara. Melainkan, kata dia, politik merupakan gagasan ke depan untuk Indonesia maju. 

Hal itu disampaikan Anies menceritakan ihwal kunjungan ke PDIP Jakarta kemarin. Bersama senior dan kader PDIP, Anies berbicara mengenai masa depan Indonesia. 

"Pertama saya terima kasih dan apresiasi pada pertemuannya yang membicarakan tentang Indonesia masa kini dan masa depan. Tentang dunia tentang gagasan tentang kebangsaan tentang jembatan antarberbagai macam kelompok-kelompok yang ada di Indonesia," ujarnya di Posko Pemenangan Partai Buruh, Minggu (25/8/2024).

"Jadi pesan utama tentang persatuan itu yang menjadi fokus dari pembicaraan kita," kata Anies.

Dia mengapresiasi PDI Perjuangan karena diskusi tersebut bukan hanya diskusi tentang angka-angka elektoral, survei, apalagi tentang hal-hal mikro lainnya di Pilgub Jakarta. Diskusi bersama PDIP, lanjut dia, tentang gagasan, ideologi, hingga pemikiran-pemikiran Bung Karno dan pendiri bangsa. 

"Tentang pemikiran-pemikiran dasar mengapa republik ini didirikan dan mengapa Jakarta harus menjadi cermin terwujudnya janji kemerdekaan kita. Apalagi ini di bulan kemerdekaan itu yang membuat saya merasa sangat hormat atas pertemuan kemarin," katanya.

Sehingga, menurutnya, pertemuan bersama PDIP bukan sekedar membicarakan hal-hal yang kecil. Tetapi juga sejumlah pesan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menyangkut ideologi bangsa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/612/3149719/anies-tQZW_large.jpg
Wajah Bahagia Anies Baswedan Jemput Cucu Pertama: Alhamdulillah Senang Sekali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/338/3065048/anies_baswedan-keDF_large.jpg
LSI: RK-Suswono Akan Diuntungkan Bila Anies Baswedan Bersikap Netral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059777/anies_baswedan-In3Q_large.jpg
Anies dan Sandiaga Ternyata Pernah Diskusi Bikin Parpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3058308/geisz_chalifah-r5GY_large.jpg
Geisz Chalifah Tantang Politisi PKS Bersumpah soal Deadline Dukungan Parpol Lain ke Anies Baswedan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/338/3057173/ridwan_kamil_dan_suswono-uCKW_large.jpg
Ridwan Kamil: Semua yang Baik dari Pak Anies Baswedan Akan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/338/3057164/anies_baswedan-Q4hU_large.jpg
Saat Anies Baswedan Jadi Magnet CFD Jakarta Meski Gagal Maju di Pilkada 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement