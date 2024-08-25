Usai Bertemu PDIP, Anies Baswedan: Politik Lebih dari Sekedar Bagi-Bagi Kekuasaan

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan bahwa politik lebih dari sekedar bagi-bagi kekuasaan dan diteruskan oleh anak, cucu, hingga saudara. Melainkan, kata dia, politik merupakan gagasan ke depan untuk Indonesia maju.

Hal itu disampaikan Anies menceritakan ihwal kunjungan ke PDIP Jakarta kemarin. Bersama senior dan kader PDIP, Anies berbicara mengenai masa depan Indonesia.

"Pertama saya terima kasih dan apresiasi pada pertemuannya yang membicarakan tentang Indonesia masa kini dan masa depan. Tentang dunia tentang gagasan tentang kebangsaan tentang jembatan antarberbagai macam kelompok-kelompok yang ada di Indonesia," ujarnya di Posko Pemenangan Partai Buruh, Minggu (25/8/2024).

"Jadi pesan utama tentang persatuan itu yang menjadi fokus dari pembicaraan kita," kata Anies.

Dia mengapresiasi PDI Perjuangan karena diskusi tersebut bukan hanya diskusi tentang angka-angka elektoral, survei, apalagi tentang hal-hal mikro lainnya di Pilgub Jakarta. Diskusi bersama PDIP, lanjut dia, tentang gagasan, ideologi, hingga pemikiran-pemikiran Bung Karno dan pendiri bangsa.

"Tentang pemikiran-pemikiran dasar mengapa republik ini didirikan dan mengapa Jakarta harus menjadi cermin terwujudnya janji kemerdekaan kita. Apalagi ini di bulan kemerdekaan itu yang membuat saya merasa sangat hormat atas pertemuan kemarin," katanya.

Sehingga, menurutnya, pertemuan bersama PDIP bukan sekedar membicarakan hal-hal yang kecil. Tetapi juga sejumlah pesan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menyangkut ideologi bangsa.