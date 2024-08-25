Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Kenakan Baju Biru Hadiri Kongres Partai Nasdem

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |19:19 WIB
Jokowi Kenakan Baju Biru Hadiri Kongres Partai Nasdem
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Kongres III Partai NasDem, di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (25/8/2024) malam. Kepala Negara tiba pukul 19.50 WIB.

Jokowi mengenakan baju biru dan diterima langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.  Sebelumnya, Jokowi telah menerima undangan untuk menghadiri dan memberikan amanat pada Kongres NasDem malam ini.

Bahkan pihak Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana pun membenarkan undangan Partai NasDem kepada Presiden Jokowi.

"Bapak Presiden diundang untuk memberikan amanat pada Pembukaan Kongres III Partai NasDem hari Minggu, 25 Agustus 2024 pukul 19.00 di JCC," kata Yusuf melalui pesan singkatnya.

Meski begitu, Yusuf masih enggan memberikan keterangan mengenai kepastian apakah Presiden Jokowi hadir di acara kongres partai yang dipimpin Surya Paloh itu.

Sebelumnya, Ketua SC Kongres III Nasdem Willy Aditya mengungkapkan sejumlah tokoh diundang ke acara Kongres III Partai Nasdem pada 25-27 Agustus 2024 dari Presiden Jokowi hingga Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

 

Halaman:
1 2
      
