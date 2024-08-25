Simposium Internasional PPI Dunia ke-16, GP Ansor Dorong Kolaborasi Lintas Agama Pemuda Indonesia

JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) menyelenggarakan Simposium Internasional ke-16 yang meliputi Kongres, sidang komisi, seminar, dan diskusi isu terkini di Budapest, Hungaria. Simposium Internasional ini akan diadakan dalam format hybrid.

Selain itu, juga akan diadakan seminar akademik yang menghubungkan mahasiswa Indonesia dari berbagai negara dengan isu-isu nasional dan internasional, fokus pada strategi nasional dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Addin Jauharudin memberikan pesan penting yang memiliki relevansi khusus bertepatan dengan kunjungan pemimpin muda Indonesia ke Vatikan untuk bertemu dengan Paus Fransiskus pada 21 Agustus 2024.

“Dalam kunjungannya bertemu Paus Fransiskus para pemimpin muda akan mempromosikan dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan kemanusiaan sejati, mendorong kolaborasi lintas agama di kalangan pemuda Indonesia,” ujarnya, Minggu (25/8/2024).

“Serta mengkampanyekan Pancasila sebagai platform kebhinekaan Indonesia yang dapat menjadi pandangan dunia baru di tengah konflik global,”sambungnya.

Gus Addin -- panggilan akrabnya -- berpesan agar Pancasila dapat berperan sebagai model kehidupan berdampingan yang harmonis bagi seluruh umat manusia.

“Dan peran teman-teman PPI dapat menjadi promotor utama dalam mengkampanyekan platform Pancasila ini,"ucapnya.

Dia juga berharap agar mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di luar negeri dapat menjadi pemimpin yang unggul dan memberikan kontribusi signifikan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.