HOME NEWS NASIONAL

Soroti Kecurangan dan Menyuarakan Keadilan, Saksikan Program Investigasi AB+ Bersama Abraham Silaban, Hadir Setiap Senin Pukul 8 Malam, Hanya di iNews 

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |20:47 WIB
Soroti Kecurangan dan Menyuarakan Keadilan, Saksikan Program Investigasi AB+ Bersama Abraham Silaban, Hadir Setiap Senin Pukul 8 Malam, Hanya di iNews 
Abraham Silaban (Foto: iNews)
JAKARTA - AB+  tayang di iNews setiap Senin malam dengan program investigasi mendalam yang mengungkap ketidakadilan dan memperjuangkan keadilan. Program ini secara mendalam mengulas peristiwa-peristiwa penting di sekitar kita, disajikan dengan gaya yang tegas dan informatif.

AB+ tidak hanya menyajikan ringkasan peristiwa, tetapi juga melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap fakta-fakta tersembunyi. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih lengkap kepada masyarakat tentang kejadian-kejadian sebenarnya di tengah masyarakat.

Dipandu oleh host spesial Abraham Silaban. Dengan keahlian jurnalistik yang teruji, secara langsung turun ke lapangan melakukan investigasi ke lokasi lokasi yang tidak mudah diakses oleh publik. Mendengarkan fakta secara langsung dari narasumber-narasumber terpercaya, serta kesaksian eksklusif dari sumber-sumber yang memiliki wawasan mendalam.

Saksikan Terus Analisis Tajam, Investigasi mendalam, AB+ bersama Abraham Silaban, setiap Senin pukul 20.00 WIB. Hanya di iNews.

(Fakhrizal Fakhri )

      
