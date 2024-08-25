Politikus PKS Nabilah Aboebakar: Suara Milenial Semakin Diperhitungkan dalam Politik Indonesia

JAKARTA – Politikus muda PKS Nabilah Aboebakar Alhabsyi, dinyatakan memperoleh raihan suara tertinggi di Daerah Pemilihan (Dapil) 8, wilayah Jakarta Selatan. Hal tersebut diputuskan dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan calon anggota terpilih DPRD Jakarta yang digelar KPUD DKI Jakarta.

Nabilah mengatakan, berkat pendekatannya yang inklusif dan empati yang mendalam, masyarakat percaya dan yakin untuk memilih dirinya sebagai wakil mereka.

" Alhamdulillah dengan keberhasilan hari ini yang telah sama-sama kita capai, saya berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Dapil 8 Jakarta Selatan,”ujar Nabilah, Minggu (25/8/2024).

“Ini adalah amanah yang besar, dan saya berkomitmen untuk bekerja sebaik mungkin demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat,"sambungnya.

Kemenangan ini kata dia adalah hasil dari kerja keras bersama dan dirinya akan terus berusaha memperjuangkan aspirasi rakyat di DPRD DKI Jakarta.

Nabilah menegaskan bahwa integritas, kerja keras dan kemampuan untuk mendengarkan rakyat adalah kunci utama dalam meraih kepercayaan publik.

“Saya siap untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, untuk mewujudkan Jakarta Selatan yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing,” imbuhnya.