HOME NEWS NASIONAL

Teriakan Nama Anies Sambut Kedatangan Jokowi di Kongres NasDem

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |21:48 WIB
Teriakan Nama Anies Sambut Kedatangan Jokowi di Kongres NasDem
Presiden Jokowi tiba di Kongres NasDem di JCC Senayan, Jakarta (Okezone.com/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Kongres III Partai NasDem di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024) malam. Kedatangan Jokowi justru disambut sorai teriakan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut hadir juga di lokasi.

Pantauan di lokasi, Jokowi terlihat tiba pada pukul 18.50 WIB. Saat layar memperlihatkan kehadiran Jokowi yang telah turun dari mobilnya,
ruangan pembukaan kongres justru bergemuruh teriakan Anies.

Suara teriakan nama Anies itu awalnya hanya terdengar dari beberapa bagian. Namun suara itu kemudian semakin membesar dan menyebar
ke seluruh ruangan.

“Anies! Anies! Anies!,” bunyi teriakkan tersebut.

Namun persis ketika Jokowi hendak memasuki ruangan, teriakkan itu kemudian mengecil kembali. Kader NasDem yang hadir dalam kongres
itu pun menyambut Jokowi yang saat itu terlihat didampingi oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

