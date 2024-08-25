Jokowi Nostalgia Kisah Bertemu Surya Paloh di Kongres Nasdem, Ungkap Kenangan saat Hujan Deras

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bernostalgia di Kongres III Partai NasDem, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024) malam. Dalam sambutannya, Jokowi memuji orasi Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

“Malam ini, saya merasa seperti nostalgia kembali. Berdiri di sini berada dalam satu ruangan dengan bapak Surya Paloh dengan Bang Surya dan dengan seluruh kader Partai NasDem dari seluruh Tanah Air Indonesia,” kata Jokowi.

Jokowi mengaku bernostalgia dengan orasi Ketua Umum NasDem, Surya Paloh. “Rasanya, rasanya seperti dulu yang pernah ada. Apalagi, apalagi saat tadi kita mendengarkan Bang Surya berorasi.”