Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Nostalgia Kisah Bertemu Surya Paloh di Kongres Nasdem, Ungkap Kenangan saat Hujan Deras

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |22:12 WIB
Jokowi Nostalgia Kisah Bertemu Surya Paloh di Kongres Nasdem, Ungkap Kenangan saat Hujan Deras
Presiden Jokowi di Kongres Nasdem (Okezone.com/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bernostalgia di Kongres III Partai NasDem, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024) malam. Dalam sambutannya, Jokowi memuji orasi Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

“Malam ini, saya merasa seperti nostalgia kembali. Berdiri di sini berada dalam satu ruangan dengan bapak Surya Paloh dengan Bang Surya dan dengan seluruh kader Partai NasDem dari seluruh Tanah Air Indonesia,” kata Jokowi.

Jokowi mengaku bernostalgia dengan orasi Ketua Umum NasDem, Surya Paloh. “Rasanya, rasanya seperti dulu yang pernah ada. Apalagi, apalagi saat tadi kita mendengarkan Bang Surya berorasi.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184638//jokowi-imr2_large.jpg
Jokowi Jelaskan Arah Pembangunan RI di Bloomberg New Economy Forum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728//roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180298//politikus_nasdem_rajiv_diperiksa_kpk-etdE_large.jpg
Skandal Korupsi CSR BI dan OJK, Politikus NasDem Rajiv Diperiksa KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3179968//kereta_cepat-R1rB_large.jpg
Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/470/3179965//jokowi-IwRv_large.png
Efek Rumah Pensiun Jokowi, Harga Tanah Tembus Rp17 Juta per Meter Persegi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement