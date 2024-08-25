Hanura Optimistis Bisa Usung Anies di Jakarta : Kalau Beliau Dihambat Terus, Kami Cari Jalan

JAKARTA - Partai Hanura optimis bisa mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 jika mendapatkan teman koalisi. Hanura siap berusaha mencari jalan buat Anies mencalonkan diri di pilkada pada November mendatang bila masih ada pihak yang mengganjal pencalonan mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Ideologi dan Politik Partai Hanura sekaligus Ketua DPD Hanura DKI Jakarta, Djafar Badjeber saat menerima kunjungan Anies Baswdan ke Kantor DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024).

Djafar Badjeber mengatakan perolehan suara Hanura jika digabung dengan partai lain bisa tembus 8,1 persen.

"Bahkan kemarin kami menghitung hitung, andai kata, tanpa partai lain yang non seat 2 dan yang no non seat, kami temukan angka 8,1%, artinya kami bisa mengusung pak anies kalau ada partai yang enggak mau," ucapnya.

Meski demikian, dia mengaku Hanura masih dalam penjajakan dalam soal aspirasi. Serta menunggu Anies mendapatkan dukungan dari partai lainnya.