Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hanura Optimistis Bisa Usung Anies di Jakarta : Kalau Beliau Dihambat Terus, Kami Cari Jalan

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |22:35 WIB
Hanura Optimistis Bisa Usung Anies di Jakarta : Kalau Beliau Dihambat Terus, Kami Cari Jalan
Anies Baswedan bersama pengurus DPD Partai Hanura DKI Jakarta (Okezone.com/Widya)
A
A
A

JAKARTA - Partai Hanura optimis bisa mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 jika mendapatkan teman koalisi. Hanura siap berusaha mencari jalan buat Anies mencalonkan diri di pilkada pada November mendatang bila masih ada pihak yang mengganjal pencalonan mantan gubernur DKI Jakarta itu. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Ideologi dan Politik Partai Hanura sekaligus Ketua DPD Hanura DKI Jakarta, Djafar Badjeber saat menerima kunjungan Anies Baswdan ke Kantor DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024).

Djafar Badjeber mengatakan perolehan suara Hanura jika digabung dengan partai lain bisa tembus 8,1 persen. 

"Bahkan kemarin kami menghitung hitung, andai kata, tanpa partai lain yang non seat 2 dan yang no non seat, kami temukan angka 8,1%, artinya kami bisa mengusung pak anies kalau ada partai yang enggak mau," ucapnya.

Meski demikian, dia mengaku Hanura masih dalam penjajakan dalam soal aspirasi. Serta menunggu Anies mendapatkan dukungan dari partai lainnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173593//jis-9HxT_large.jpg
Akses ke JIS Makin Gampang, Stasiun KRL Baru Rampung Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296//sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285//perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272//harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169751//hanura-KslS_large.jpg
Kumpulkan Kader Hanura, Oso: Kita Gak Boleh Menyimpang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169221//partai-qcR9_large.jpg
OSO Akan Kumpulkan Ratusan Anggota DPRD Hanura Jelang Pemilu 2029, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement