HOME NEWS NASIONAL

Jokowi : Saya Senang NasDem Dukung Pemerintahan Prabowo Subianto

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |22:47 WIB
Jokowi : Saya Senang NasDem Dukung Pemerintahan Prabowo Subianto
Presiden Jokowi di Kongres Nasdem (Okezone.com/Binti)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang bahwa Partai Nasdem mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini diungkapkan Jokowi dalam sambutannya di Kongres III Partai NasDem di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024) malam.

“Saya senang mendengar tadi yang disampaikan bapak Surya Paloh dan partai NasDem yang menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi pun mengaku dia menghargai jiwa besar dari Ketua Umum (Ketum) Surya Paloh yang pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu mendukung Anies Baswedan. Dia menghargai Surya Paloh yang mendukung penuh keberlanjutan.

