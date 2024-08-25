Kelakar Surya Paloh yang Bikin Bahlil dan Anies Terbahak, Jokowi Pun Tersenyum

JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh membuka acara Kongres III Partai NasDem di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024) malam. Dalam sambutannya Surya sempat berkelakar membuat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbahak-bahak.

Momen itu terjadi saat Surya mengungkapkan bahwa Partai NasDem belajar banyak di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surya mengungkap bahwa kepemimpinan Jokowi mengajarkan bahwa hidup tidak hanya bermodal niat baik, namun juga strategi yang tepat.

“Kita belajar dari kepemimpinan anda (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia hampir sepuluh tahun,

dari pembelajaran ini saya bisa memahami, hidup bukan hanya bermodalkan niat baik semata-mata. Niat baik itu sewajarnya dan mestinya. Tapi mesti juga ada strategi yang tepat,” kata Surya Paloh dalam amanatnya.

Surya lntas berkelakar ke arah Bahlil. Ia pun menyinggung soal niat baik namun tidak diikuti strategi yang tidak tepat.

“Begitu (ada) niat baik, strategi tidak tepat, nah bung Bahlil bisa menjawabnya itu sebagai adik saya,” kata Surya Paloh.

Saat itu, Bahlil yang terlihat hadir pun terlihat tertawa terbahak, sementara Anies yang juga berada di sampingnya ikut melepaskan tawa. Bahkan, Presiden Jokowi juga terlihat tersenyum dengan pernyataan Surya Paloh.



(Salman Mardira)