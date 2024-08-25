Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PKPU Sesuai Putusan MK, Rieke : Terima Kasih Indonesia 

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |23:58 WIB
PKPU Sesuai Putusan MK, Rieke : Terima Kasih Indonesia 
Rieke Diah Pitaloka (Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia, karena berhasil memperjuangkan PKPU tentang syarat pencalonan kepala daerah, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Rieke mengatakan, telah lahir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menurutnya, PKPU No. 10/2024 telah bermuatan Putusan MK No. 60/PUU/XXII/2024 tentang syarat Partai atau Gabungan Partai yang dapat mengusung calon pada Pilkada 2024, serta Putusan MK No. 70/PUU/XXII/2024 terkait syarat batas usia calon kembali pada amanat Pasal 7 huruf e UU Pilkada (Calon Gubernur berusia paling rendah 30 tahun dan Calon Bupati dan Wakil Bupati 25 tahun pada saat pencalonan)

"Terima kasih Indonesia yang telah berjuang untuk tetap tegaknya demokrasi," katanya dalam keterangan pers, Minggu (25/8/2024).

Ia juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah mengawal dan berjuang: mahasiswa, akademisi, aktivisi, seniman dan budayawan, sahabat-sahabat buruh, petani, nelayan, para pedagang, semua pekerja.

"Terima kasih sahabat perjuangan, pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Kemekumham dan KPU," ujarnya.

"Saya mohon maaf atas segala kekurangan sebagai wakil rakyat. Mohon maaf lahir batin dan mohon doanya saya insya Allah esok dini hari, Senin, 26 Agustus 2024 akan menjalankan ibadah umrah," demikian Rieke.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248//pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement