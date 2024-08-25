Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penumpang Stasiun Tenjo Digegerkan Penemuan Bayi di Toilet, Ari-Ari Masih Menempel

Iwan Setiawan , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |04:00 WIB
Penumpang Stasiun Tenjo Digegerkan Penemuan Bayi di Toilet, Ari-Ari Masih Menempel
Illustrasi Bayi (foto: freepik)
A
A
A

BOGOR - Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di toilet Stasiun Tenjo Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga bayi malang tersebut baru saja dilahirkan karena saat ditemukan ari-ari masih menempel, pada Sabtu 24 Agustus 2024.

Bayi mungil tersebut ditemukan tergeletak di lantai toilet Stasiun Tenjo, saat kejadian kondisi bayi ditemukan di balut kain, yang diduga dibuang oleh orang tuanya. Kini bayi malang tersebut dalam penanganan puskesmas setempat untuk dilakukan perawatan intensif.

Salah satu saksi mata, Muhammad Sultan Amir mengatakan, saat dirinya turun dari kereta dan akan ke toilet mendengar suara tangisan bayi.

“Saya kaget ada bayi tergeletak di lantai dan langsung melaporkan ke petugas stasiun,” kata Amir.

Sejumlah warga setempat berdatangan ingin mengadopsi bayi tersebut. Hingga saat ini Satreskrim Polsek Tenjo memburu pelaku pembuang bayi di toilet Stasiun Tenjo.
 

(Awaludin)

      
