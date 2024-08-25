Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim SAR Temukan Bocah yang Tenggelam di Dermaga Muara Baru Jakut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |02:51 WIB
Tim SAR Temukan Bocah yang Tenggelam di Dermaga Muara Baru Jakut
Illustrasi Mayat (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR gabungan menemukan korban berinisial WS (14) yang tenggelam di Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada hari ini.

“Jasad korban yang bernama Wildan Sinatarian (14) ditemukan pada Sabtu (24/8) sekitar pukul 08.25 WIB melalui proses penyelaman oleh tim Sar gabungan,” kata Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari dalam keterangannya, Sabtu (24/8/2024).

Desiana mengatakan, Tim SAR menemukan korban pada radius 5 kilometer dari lokasi kejadian dan pada kedalaman kurang lebih 3 meter di bawah permukaan air.

Ia menambahkan, saat ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk dilakukan autopsi.

“Dengan sinergi bersama unsur SAR gabungan yang berada di lokasi kejadian, akhirnya kami temukan korban dan jenazah kita evakuasi ke RSCM,” ujarnya.

 

