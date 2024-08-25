Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 ABG Bekasi Petantang-petenteng Bawa Celurit di Jalanan, Ditangkap Polisi Langsung Kicep

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |08:18 WIB
Polisi Tangkap 4 Remaja di Bekasi
BEKASI - Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota menangkap empat remaja di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (25/8). Empat remaja itu ditangkap membawa senjata tajam karena akan melakukan tawuran.

Kasat Samapta Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Imam Syafi’i mengatakan penangkapan bermula ketika tim presisi tengah berpatroli. Tiba-tiba saat waktu menjelang subuh polisi mendapatkan laporan adanya remaja yang diduga hendak tawuran.

“Tim akhirnya bergerak dan mengamankan empat terduga pelaku tawuran di Jalan Patriot Dalam, Jakasampurna, Kota Bekasi,” kata Imam, Minggu (25/8/2024).

Polisi mendapati keempat remaja membawa alat-alat yang diduga digunakan untuk tawuran. Keempat remaja itu membawa senjata tajam jenis celurit hingga penggaris besi.

Untuk mendalami kasus ini, polisi kemudian membawa mereka ke Polsek Bekasi Barat. Jika terbukti melakukan tindak pidana, keempat remaja akan langsung diproses hukum.

“Guna proses lebih lanjut, tim membawa keempat remaja ke Polsek Bekasi Barat,” tutup Iman.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
