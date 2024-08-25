Anies Ternyata Tak Bahas Pilkada Jakarta di PDIP, Duet dengan Si Doel Kandas?

JAKARTA - Kedatangan Anies Baswedan ke Kantor PDIP Perjuangan Jakarta kemarin merupakan pertemuan kunjungan persahabatan. Anies saat itu bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh PDIP dan bukan membahas duetnya dengan Rano Karno di Pilkada Jakarta.

Juru Bicara PDIP, Chico Hakim mengatakan, kedatangan mantan Mendikbud tersebut ke markas banteng Jakarta adalah murni kunjungan persahabatan.

"Kunjungan mas Anies kemarin ke DPD PDI perjuangan Jakarta adalah kunjungan persahabatan mas Anies. pertemuan tersebut pembicaraannya juga lebih banyak terkait tentang bagaimana visi dan misi ke depan bersama antara Anies dengan PDIP," kata Chico Hakim dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Selain itu mereka juga berbicara terkait dengan konsen bersama tentang demokrasi tentang kesejahteraan rakyat. Serta ideologi ide-ide dari PDIP perjuangan pada pemikiran Soekarno pendiri dan proklamator bangsa.

Chico kembali menegaskan bahwa pertemuan tersebut tak berbicara mengenai pengusungan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Menurutnya keputusan itu merupakan kewenangan dari pimpinan pusat dalam hal ini Ketum Megawati Soekarnoputri.

"Terkait dengan pengusungan calon oleh PDIP, hal itu tidak menjadi topik pembicaraan utama. Karena memang adalah kewenangan dari dewan pimpinan pusat atau DPP tentunya pada akhirnya akan bermuara pada putusan ibu ketua umum," ucapnya.