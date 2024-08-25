Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil-Suswono Terima Surat Dukungan PSI untuk Bertarung di Pilgub Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |10:19 WIB
Ridwan Kamil-Suswono Terima Surat Dukungan PSI untuk Bertarung di Pilgub Jakarta
Ridwan Kamil dan Siswono terima surat dukungan dari PSI. (Foto: Okezone/Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Ridwan Kamil dan Suswono kembali menerima B1KWK dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk calon gubernur dan cawagub Jakarta 2024-2024. Sebelumnya pasangan ini telah menerima surat keputusan dukungan atau B1KWK dari DPP Partai Gerindra.

"Saya diperintahkan mas ketum Mas Kaesang yang hari ini masih berada di Amerika menemani istrinya untuk study. Mas Kaesang memerintahkan untuk menyerahkan B1KWK (untuk Ridwan Kamil-Suswono)," kata Sekjen PSI Raja Juli di Kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

"Dengan dokumen ini lah secara resmi nanti seseorang dapat mendaftarkan diri menjadi calon di Pilgub," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Ridwan Kamil mengatakan, dirinya sangat senang didukung PSI. Terlebih, dia bersama Suswono telah melihat track record partai yang diketuai oleh Kaesang Pangarep itu.

"Kami senang karena PSI sebelumnya juga sudah menyampaikan di Kokas secara simbolis, sekarang bersama Pak Siswono hadir di sini. Kami juga suda menyimak sepak terjang dan mindset dari anggota PSI," ucapnya.

Setelah ini, kata Ridwan Kamil, ia bersama Suswono akan mendaftarkan diri ke KPUD DKI Jakarta pada Rabu 28 Agustus 2024 sebagai kontestan pilkada.

(Qur'anul Hidayat)

      
