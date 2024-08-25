Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapan Anies Bertemu Megawati Usai Sambangi DPP PDIP?

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |11:30 WIB
Kapan Anies Bertemu Megawati Usai Sambangi DPP PDIP?
Anies di Kantor DPP PDIP. (Foto: Okezone/Widya Michella)




JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jakarta Sabtu (24/8) kemarin. Namun Anies belum menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara langsung. Lantas, kapan keduanya bakal bertemu?

Dirinya pun enggan membicarakan hal tersebut. Terlebih menjelang pendaftaran gubernur di Pilkada Jakarta akhir Agustus mendatang. 

"Sekarang CFD dulu, santai dulu," kata Anies usai giat Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Anies mengikuti kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) pada pagi hari. Anies datang menggunakan MRT dan turun dari halte Bundaran HI.

"Jalan-jalan, CFD seperti biasa hari Minggu ketemu warga di sini, suasananya seru sambil olahraga," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
