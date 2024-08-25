Pesan Kaesang ke Ridwan Kamil-Suswono: Jangan Korupsi!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berpesan kepada pasangan cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono agar tidak korupsi, dan intoleransi. Pesan itu disampaikan lewat Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

“(Pesan Kaesang) jangan korupsi. Insya Allah saya yakin integritas Bang Emil dan Pak Suswono ini mantan menteri ya zaman Pak SBY selama 5 tahun. Alhamdulillah beliau tidak soal dengan korupsi," kata Raja Juli menyampaikan pesan Kaesang kepada RK-Suswono di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024).

PSI, kata Raja Juli, meyakini bahwa RK - Suswono tidak hanya anti korupsi, namun juga berani membabat habis pejabat yang korupsi. "(Banyak) para pemimpin yang bisa menjaga untuk tidak tergoda korupsi, terhadap dirinya. Tetapi sedikit yang mampu melakukan bersih-bersih terhadap demokrasi yang selama ini kita ketahui merupakan salah satu masalah korupsi itu sendiri," ucapnya.

Selain anti korupsi, Raja Juli mengatakan, DNA PSI adalah anti intoleransi. Sehingga, pasangan cagub-cawagub yang diusung juga harus sejalan dengan hal itu.

"Kita menjaga kemajemukan, kita menjaga ke-Indonesia-an kita yang memang bersifat plural. untuk Jakarta adalah kota bersama, milik bersama. Tidak boleh ada diskriminasi di sini. tidak boleh ada aksi intoleransi," katanya.

(Qur'anul Hidayat)