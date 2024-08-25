Kronologi Penemuan Bayi Laki-Laki dalam Toilet Pria Stasiun Tenjo Bogor, Diletakkan di Lantai Tanpa Pakaian

BOGOR - Sesosok bayi laki-laki ditemukan dalam toliet Stasiun Tenjo, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mencari orangtua yang tega membuang buah hatinya.

Kapolsek Tenjo Iptu A.M Zalukhu mengatakan kronologi peristiwa itu terjadi pada Sabtu 25 Agustus 2024 sore. Berawal ketika penumpang KRL melaporkan kepada sekuriti terdapat bayi dalam toilet stasiun. Bayi tersebut ditinggalkan di lantai tanpa memakai pakaian.

"Jadi ada penumpang kereta api, ketika dia masuk ke toilet dia ngeliat (bayi). Kemudian dilaporkan ke petugas di sana, setelah itu dilaporkan ke kita," kata Zalukhu dikonfirmasi, Minggu (25/8/2024).

Ketika dicek, ternyata benar ada bayi jenis kelamin laki-laki masih hidup tanpa alas tergeletak di lantai samping kloset. Bayi dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan.

"Ari-ari sudah bersih, tinggal tali pusar belum dipotong. Di muka si bayi dikit (darah), kata dokter bayi lahir satu jam sebelum ditemukan," ungkapnya.