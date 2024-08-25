Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maju di Pilkada DKI Jakarta, Ridwan Kamil: Ini Ajang Gagasan Bukan Caci Maki dan Bully

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |12:35 WIB
Maju di Pilkada DKI Jakarta, Ridwan Kamil: Ini Ajang Gagasan Bukan Caci Maki dan <i>Bully</i>
Rdiwan Kamil. (Foto: Okezone/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta, https://www.okezone.com/tag/ridwan-kamilhttps://www.okezone.com/tag/ridwan-kamilRidwan Kamil mengjak pihak yang mungkin menjadi lawannya di Pilgub, untuk beradu gagasan, bukan menggaungkan narasi caci maki. Hal itu disampaikannya usai menerima surat dukunga dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jakarta, Minggu (25/8/2024).

"Kami berharap pesta demokrasi khususnya Jakarta adalah ajang gagasan, bukan ajang caci maki, bully-bully, yang menurut saya energinya kita salurkan lebih baik ke kontestasi gagasan," kata Ridwan Kamil, di Kantor DPP PSI.

Di sisi lain, pria dengan sapaan baru Bang Emil itu menegaskan, dia bersama wakilnya Suswono siap melakukan perubahan dan membawa Jakarta lebih maju lagi.

Bahkan Ridwan Kamil-Suswono optimistis dapat memenangkan Pilkada DKI Jakarta dan menjadi pasangan pemimpin yang tepat untuk Jakarta ke depan.

"Dan itu komitmen kami berdua untuk membawa semangat itu, Insya Allah dengan kerja terukur kami bisa meraih kemenangan, sehingga nanti kita buktikan semuanya saat kerja kerja politik," katanya.

