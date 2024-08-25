Mobil Terguling Akibat Tabrak Trotoar di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, Dua Orang Terluka

BOGOR - Sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Dua orang terluka dalam kejadian ini.

Kapolsek Cijeruk AKP Didin Komarudin mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 24 Agustus 2024. Awalnya, minibus dengan nomor polisi F 1672 SE yang dikemudikan AAH (28) melaju dari arah Sukabumi menuju Bogor untuk menjemput istrinya.

"Di lampu merah Cigombong, minibus menjadi tidak seimbang. Menurut informasi, pengemudi diduga dalam kondisi kurang sehat," kata Didin dalam keterangannya, Minggu (25/8/2024).

Minibus itu pun menabrak trotoar hingga oleh ke kiri hingga terguling di badan jalan. Beruntung, dalam insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa.

"Pengemudi dan penumpang hanya luka ringan," jelasnya.