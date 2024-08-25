Anies Baswedan Tunggu Restu Megawati Soekarnoputri di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Anies Baswedan menunggu proses atau restu dari Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk maju ke Pilgub Jakarta. Dia pun siap mengikuti proses yang ada di partai banteng.

"Saya mengikuti proses, kita tunggu saja sampai teman-teman di PDI Perjuangan menyampaikan kepada saya. Tentu semuanya menunggu arahan dari ibu ketua umum, ibu Megawati. Saya menunggu," kata Anies usai bersilaturahmi ke Posko Pemenangan Partai Buruh di Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Dia mengatakan dirinya sedang belajar mempelajari pesan-pesan yang disampaikan senior partai saat berkunjung ke Kantor PDIP Jakarta kemarin.

"Sekarang saya belajar dulu deh, baca dulu, pelajari dulu, dan memastikan titipan pesan-pesan tadi saya bisa pahami dengan baik dan diskusikan dengan baik," ucapnya.

Anies menambahkan bahwa situasi politik sungguh dinamis. Sehingga dirinya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang ada.