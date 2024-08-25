Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ahokers Desak Megawati Usung Ahok di Pilgub Jakarta, Begini Respons PDIP 

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |18:09 WIB
Ahokers Desak Megawati Usung Ahok di Pilgub Jakarta, Begini Respons PDIP 
Ahokes desak PDIP usung Ahok di Pilgub Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai PDI Perjuangan (PDIP) didesak mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ketimbang mencalonkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Dorongan itu salah satunya datang dari relawan Ahok atau Ahokers.

Aspirasi Ahokers disampaikan dalam aksi damai di Depan Gedung PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024) sore ini.

Merespons keinginan Ahokers, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengatakan bahwa pihaknya membuka diri atas aspirasi yang datang dari banyak kelompok, salah satunya relawan Ahok. 

“Tentunya aspirasi teman-teman hari ini kan tentunya banyak kelompok yang juga menyampaikan aspirasinya. Kami PDI Perjuangan terbuka terhadap aspirasi masyarakat,” ujar Ronny usai menemui massa aksi. 

Menurutnya, prinsip PDIP Perjuangan adalah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan matang. Sehingga partai banteng bisa memenangkan Pilkada serentak tahun ini. 

“Karena kita menghadapi pilkada serentak dan kita pastikan PDIP menang di Pilkada serentak,” paparnya.

Dia memastikan, segala aspirasi yang ditujukan kepada PDIP akan dikaji dan dipertimbangkan, termasuk usulan agar Ahok didorong menjadi calon Gubernur Jakarta.

 

