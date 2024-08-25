Anies Baswedan Silahturahmi ke Hanura Jakarta, Bahas Pilgub?

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengunjungi DPD Hanura Jakarta, Minggu (25/8/2024). Kedatangan Anies disambut hangat oleh Wakil Ketua Umum Ideologi dan Politik Partai Hanura sekaligus Ketua DPD Hanura DKI Jakarta, Djafar Badjeber berserta jajaran.

Anies mengatakan bahwa kunjungan hanya mengobrol biasa dalam rangka silaturahmi. Sehingga sat ini belum membicarakan terkait dukungan untuk maju ke Pilgub Jakarta.

"Sore hari ini saya bersyukur menyambut undangan dari DPD Partai Hanura DKI Jakarta untuk bersilaturahmi. Kita membicarakan tentang Jakarta kini dan esok. Kita tadi baru ngobrol-ngobrol saja silaturahmi belum ada pembahasan lebih detail soal itu," kata Anies.

Ketua DPD Hanura DKI Jakarta, Djafar Badjeber mengatakan bahwa partainya memiliki banyak harapan. Terutama pandangan-pandangan dari Anies Baswedan tentang Jakarta ke depan.

"Dari beberapa harapan nilai yang disampaikan oleh beliau tentunya ini menyemangati kami semuanya. Kami tentunya akan mendukung para calon-calon kepala daerah yang memang berpotensi untuk memajukan kota jakarta, jakarta makin maju makin hebat," kata dia.

"Tentunya kita butuh orang-orang yang berkualitas semacam pak anies ini," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )