Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anies Baswedan: Kekhawatiran pada Putusan MK Tanda Kepercayaan pada Negara Menurun

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |21:08 WIB
Anies Baswedan: Kekhawatiran pada Putusan MK Tanda Kepercayaan pada Negara Menurun
Anies Baswedan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan konsultasi kepada komisi II DPR RI terkait putusan MK Nomor 60/PUUXXII/2024 yang memuat ambang batas (threshold) pengusungan calon kepala daerah dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia pencalonan kepala daerah. 

Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan berharap publik tidak perlu khawatir. Sebab, jika terjadi kekhwatiran maka hal itu diduga adanya usaha yang melenceng dari putusan MK. 

Sehingga mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta pemerintah mengembalikan kepercayaan publik. "Begini kekhawatiran itu harusnya tidak ada, jika beberapa waktu terakhir ini tidak ada usaha-usaha untuk melenceng dari putusan MK. Ini harus dikembalikan kepercayaan kepada negara harus dikembalikan," kata Anies usai silahturahmi ke DPP Hanura Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Anies pun mempertanyakan alasan kekhawatiran masyarakat. Padahal putusan MK sendiri bersifat final dan mengikat. Alhasil dirinya menduga bahwa kepercayaan masyarakat terhadap negara kian menurun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/612/3149719/anies-tQZW_large.jpg
Wajah Bahagia Anies Baswedan Jemput Cucu Pertama: Alhamdulillah Senang Sekali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/338/3065048/anies_baswedan-keDF_large.jpg
LSI: RK-Suswono Akan Diuntungkan Bila Anies Baswedan Bersikap Netral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059777/anies_baswedan-In3Q_large.jpg
Anies dan Sandiaga Ternyata Pernah Diskusi Bikin Parpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3058308/geisz_chalifah-r5GY_large.jpg
Geisz Chalifah Tantang Politisi PKS Bersumpah soal Deadline Dukungan Parpol Lain ke Anies Baswedan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/338/3057173/ridwan_kamil_dan_suswono-uCKW_large.jpg
Ridwan Kamil: Semua yang Baik dari Pak Anies Baswedan Akan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/338/3057164/anies_baswedan-Q4hU_large.jpg
Saat Anies Baswedan Jadi Magnet CFD Jakarta Meski Gagal Maju di Pilkada 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement