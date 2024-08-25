Sosialisasikan Program Prabowo-Gibran, Relawan Salurkan Bantuan ke Pengemudi Ojol

JAKARTA - Tim Relawan Mas Gibran Rakabuming Raka menggelar aksi sosial membantu para driver ojek online (ojol) di 9 wilayah di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Kegiatan ini mencakup pembagian sembako, layanan cukur rambut gratis, serta program Jumat Berkah yang memberikan makanan bergizi.

Kegiatan ini berlangsung di 3 titik wilayah Jakarta Utara, relawan membagikan Jumat Berkah kepada para driver ojol. Kegiatan tersebut diawali di Jalan Teluk Gong Raya, Jakut.

Aksi sosial ini sebagai sosialisasi salah satu program prioritas Prabowo – Gibran adalah menyediakan makanan bergizi gratis bagi warga. Dengan adanya makanan siap saji ini, para driver dapat menikmati makanan enak dan bergizi tanpa harus mengeluarkan uang tambahan.

Program ini menjadi bentuk kepedulian terhadap mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan. Selain berbagi Jumat Berkah, tim relawan juga menyediakan layanan cukur rambut gratis.

Layanan ini mendapatkan sambutan hangat dari para driver yang ingin tampil lebih segar dan rapi. Dengan penampilan yang prima, para driver diharapkan dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan semangat yang lebih tinggi.

Para tukang cukur yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah profesional yang dengan sukarela meluangkan waktu dan keahlian mereka untuk mendukung aksi sosial ini. Banyak driver ojol yang merasa bersyukur, karena selain mendapatkan sembako, mereka juga bisa memperbaiki penampilan tanpa harus mengeluarkan biaya.

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh tim relawan adalah pembagian sembako. Sembako ini berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mi instan, dan kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan ojol.