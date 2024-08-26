Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Daftar 46 Pasangan Calon Kepala Daerah yang Resmi Didukung Demokrat di Pilkada 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |00:22 WIB
Daftar 46 Pasangan Calon Kepala Daerah yang Resmi Didukung Demokrat di Pilkada 2024
Penyerahan surat dukungan Partai Demokrat ke calon kepala daerah (Okezone.com/Danandaya)
JAKARTA - Partai Demokrat resmi memberikan 46 surat rekomendasi dukungan resmi atau B1 KWK untuk pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Pilkada 2024. Surat dukungan itu diberikan langsung oleh Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada para cakada di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, , Minggu (25/8/2024).

AHY mengatakan bahwa penyerahan surat rekomendasi ini akan tetap dilanjutkan hingga waktu akhir pendaftaran. Sebab masih ada cakada yang akan diberikan dukungan resmi Demokrat.

"Ini sudah masuk injury time. Rasanya sudah penghabisan. Walaupun masih ada beberapa lagi, mungkin besok masih ada beberapa lagi, termasuk bukan hanya Kabupaten Kota tapi Provinsi," ujar AHY dalam pidatonya.

Dia menegaskan, Demokrat akan memaksimalkan sisa waktu yang tersisa ini dengan menyiapkan para kandidat yang memang memiliki potensi menang besar. 

"Kami coba untuk memetakan pilkada secara rasional, obyektif, dan juga mempertimbangkan beberapa faktor yang juga penting. Diantaranya adalah bagaimana selama ini peran dan kontribusinya dalam membangun partai Demokrat ini," tuturnya.

Dua hari lagi menjelang dibukanya pendaftaran Pilkada 2024 oleh KPU, Demokrat akan memaksimalkan menyeleksi bakal cakada yang akan mereka dukung.

"Yang jelas di tengah-tengah dinamika politik yang menarik untuk kita ikuti bersama, partai demokrat tetap fokus menyiapkan kandidat- kandidat  yang mudah-mudahan bisa sukses dan memenangkan pilkada di berbagai daerah-daerah," ujarnya.

Dari 46 surat B1 KWK yang diberikan Demokrat, 44 surat untuk pilkada tingkatkan kabupaten dan kota, 2 lagi untuk pemilihan gubernur.

Berikut daftar 46 pasangan cakada yang diberikan surat rekomendasi dukungan Demokrat :

Sumatera Utara 

1. Kabupaten Dairi
David Partahan Najogi Sasta Maju Tambunan - Dedy Manhar Matadong

2. Simalungun 
Radiapoh Hasiholan Sinaga - Azi Pratama Pangaribuan 

3. Tapanuli Selatan 
Gus Irawan Pasaribu - Jafar Syahbuddin Ritonga

Riau

1. Kabupaten Kampar 
Yusri - Rinto Pramono 

C. Sumatera Selatan 

1. Kabupaten Banyuasin
Slamet Somosentono - Alfi Novtriansyah Rustam

Lampung 

1. Kabupaten Pesawaran
Aries Sandi DP - Supriyanto 

2. Kota Metro
Bambang Iman Santoso - M. Rafieq Adi Pradana

Jawa Barat 

1. Kabupaten Karawang 
Acep Jamhuri - Gina Swara

2. Kabupaten Kuningan 
Muhammad Ridho Suganda - Kamdan

3. Kota Bandung 
Dandan Riza Wardhana - Dadan Drajat Martamihardja

4. Kota Bekasi 
Tri Adhianto Tjahyono - Abdul Harris Bobihoe 

5. Kota Bogor 
Dedie A. Rachim - Jaenal Mutaqin

6. Kota Cirebon 
Bamunas Setiawan Budiman - M. Handarujati Kalamullah

Jawa Tengah 

1. Kabupaten Kendal 
Windu Suko Basuki - Nashri

2. Kabupaten Sragen 
Untung Wibowo Sukawati - Suwardi

3. Kabupaten Temanggung 
R. Heri Ibnu Wibowo - Fuad Hidayat 

4. Kota Semarang 
A. S. Sukawijaya - Joko Santoso 

 

Halaman:
1 2 3
      
