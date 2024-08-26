Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Airin Menangis Diusung PDIP di Pilgub Banten : Saya Merasa Banyak Keajaiban yang Allah Berikan

Hambali , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |00:56 WIB
Airin Menangis Diusung PDIP di Pilgub Banten : Saya Merasa Banyak Keajaiban yang Allah Berikan
Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi saat deklarasi maju Pilgub Banten 2024 (Okezone.com/Hambali)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Airin Rachmi Diany menangis terharu setelah secara resmi diusung PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Banten 2024-2029, berpasangan dengan Ade Sumardi. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan itu mengaku banyak merasakan keajaiban dan pertolongan dari Allah SWT.

Airin sayogianya kader Partai Golkar. Tapi, DPP Golkar tak mendukungnya di Pilgub Banten 2024. Golkar mencalonkan Andra Soni-Dimyati bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sedangkan Airin berduet dengan Ade Sumardi, kader PDIP.

Dalam sambutan ketika deklarasi pasangan Airin-Ade di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Minggu (25/08/24), Airin terlihat begitu emosional mengutarakan keinginannya memajukan Banten. Berbagai aspirasi telah diserapnya dari sekira 1.300 desa yang disambangi sejak beberapa bulan terakhir 

"Hampir 1.300 deda saya datangi, saya melihat secara langsung kondisi di lapangan, saya mendengarkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi keluhan masyarakat di Provinsi Banten," katanya dalam pidato deklarasi.

Airin sempat beberapa kali terdiam sesaat sambil menghela napas dalam. Dia tak kuasa menahan haru karena pada akhirnya diberi kepercayaan oleh PDIP maju sebagai calon gubernur Banten.

Halaman:
1 2
      
