HOME NEWS NASIONAL

Viral Polwan Cantik Briptu Putri Cikita Tegur Pria Lagi Makan, Ini Kata Polri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |05:17 WIB
JAKARTA - Polri buka suara usai polwan cantik bernama Briptu Putri Sirty Cikita Sabunge viral di media sosial karena menegur seorang pria yang sedang makan di warung pinggir jalan. Menurut Polri teguran itu disampaikan ke warga yang sedang mengonsumsi minuman keras. 

Dalam video yang beredar di sosial media, terlihat salah satu anggota polisi menanyakan tempat kerja dari pria yang berbaju hitam tersebut. Tanya jawab itu dilakukan sembari sang pria tetap mengunyah makanannya.

Aksi tersebut kemudian langsung direspons oleh polwan yang berada di lokasi. Polwan tersebut menegur sang pria sambil menyentuh bahu kanannya.

"Eh mas, kalau diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan. Sopan gak kayak gitu saya tanya," tanya polwan itu.

Pertanyaan tersebut kemudian dilanjutkan oleh anggota polisi pertama yang menanyakan lokasi tempat kerja sang pria.

"Biar kamu tahu sopan santun. Kalau orang ngga sopan santun sama kamu, kamu gimana," ujarnya.

Sang polwan saat itu terlihat kembali melayangkan teguran sembari mendorong-dorong bahu dari pria tersebut.

"Coba, kalau saya gak menghargai Masnya. Saya dorong-dorong gitu. Gimana," tanya polwan lagi.

"Biarin aja, biar Gusti Allah sing balas (Biar Tuhan yang balas)," jawab pria tersebut.

 

