Anies Bahagia Cak Imin Jadi Ketum PKB Lagi

JAKARTA - Mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku sangat bahagia Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2024-2029. Cak Imin terpilih secara aklamasi dalam Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali, pada Sabtu 24 Agustus.

"Bagi kami, saya pribadi paling bahagia menyaksikan bahwa PKB terus di bawah kepemimpinan Gus Imin, itu yang paling penting, itu yang prioritas utama dan itu yang sudah terlaksana, itu yang paling penting," kata Anies saat silahturahmi ke Kantor DPD Hanura DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024).

Anies memuji kepemimpinan Muhaimin Iskandar yang merupakan pasangan duetnya di Pilpres 2024. Menurut Anies, PKB meraih banyak kesuksesan di bawah kendali Cak Imin, terbukti dengan meningkatnya raihan suara di Pemilu 2024.

"Kami semua senang sekali bahwa Gus Imin memimpin lagi dan insya Allah kemarin lompatan kepercayaan masyarakat kepada PKB itu sangat tinggi. Jadi gitu aja," ucapnya.

Dirinya pun menanggapi adanya kemungkinan PKB pindah haluan mendukungnya di Pilgub Jakarta 2024. Menurutnya hal itu sudah berjalan dan patut dihormati sehingga tinggal menunggu proses selanjutnya.

"Jadi gini, semua akan diumumkan pada waktunya. Ya kan. Jadi biarlah semuanya berjalan, berproses," tuturnya.