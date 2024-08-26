Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,1 Guncang Sumbar Pagi Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |05:25 WIB
Gempa M4,1 Guncang Sumbar Pagi Ini
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan Magnitudo (M) 4,1 mengguncang Barat Daya Tuapejat, Sumatera Barat (Sumbar). Gempa berada di kedalaman 77 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 04.34 WIB, Senin (26/8/2024) dini hari. Koordinat gempa 4.51 Lintang Selatan dan 99.10 Bujur Timur.

“Mag:4.1, 26-Aug-2024 04:34:32 WIB, Lok:4.51 LS, 99.10 BT (280 km Barat Daya Tuapejat-Sumbar), Kedalaman:77 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat Okezone.

Adapun titik gempa berada di 280 kilometer Barat Daya Tuapejat, Sumatera Barat (Sumbar) dengan kedalaman 77 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. 

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulisnya.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
