HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Resmikan Bendungan Margatiga Lampung Timur, Habiskan Anggaran Rp846 Miliar 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |10:13 WIB
Jokowi Resmikan Bendungan Margatiga Lampung Timur, Habiskan Anggaran Rp846 Miliar 
Jokowi Resmikan Bendungan. Foto: Tangkapan Layar/Raka Dwi.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan bendungan Margatiga, Lampung Timur pada hari ini Senin (26/8/2024). Proyek ini menghabiskan biaya sebesar ratusan miliar rupiah. 

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan bendungan Margatiga di kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung," kata Jokowi dalam sambutannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengungkapkan bahwa bendungan Margatiga dibangun sejak tahun 2017. Dirinya bersyukur bendungan tersebut dapat selesai dan difungsikan pada tahun ini.

"Bendungan yang menghabiskan anggaran Rp846 miliar ini memiliki luas genangan 2.313 hektare. Yang memiliki daya tampung 42 juta meter kubik air. Ini sangat besar sekali," ujar Jokowi.

Jokowi berharap bendungan yang ke-44 dirinya resmikan dalam 10 tahun terakhir itu betul-betul bisa berfungsi baik untuk irigasi, air baku, listrik dan juga mereduksi banjir di sekitar bendungan.

"Dan kita harapkan produktivitas petani yang terkait dengan bendungan margatiga ini betul-betul bisa naik dengan signifikan," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
