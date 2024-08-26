Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Bakal Umumkan Cagub Jakarta, Jateng dan Banten: Tunggu Nanti Siang!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |10:19 WIB
PDIP Bakal Umumkan Cagub Jakarta, Jateng dan Banten: Tunggu Nanti Siang!
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Berhembus kabar PDI Perjuangan (PDIP)  dikabarkan bakal umumkan bakal calon gubernur (Cagub) untuk Provinsi Jakarta, Jawa Tengah hingga Banten untuk Pilkada 2024 pada Senin (26/8/2024) siang. Namun, dikonfirmasi kabar tersebut, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta agar publik bisa menunggu pengumuman pada Senin siang.

"Tunggu pengumuman nanti siang ya," kata Djarot saat dihubungi, Senin.

Sebelumnya, PDIP bakal mengumumkan nama yang akan diusung untuk kontestasi Pilkada Serentak 2024, termasuk di DKI Jakarta, dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah.

Nama yang kuat beredar adalah Anies Baswedan dan Rano Karno. Sementara Pilgub Jawa Tengah, nama yang beredar Andika Perkasa, Hendrar Prihadi hingga Rukma Setyabudi. Mereka merupakan kader PDIP. Sedangkan Pilgub Banten, ada Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai PDIP Komarudin Watubun mengungkap pengumuman pihaknya akan segera mengumumkan nama yang diusung di Jakarta. Terlebih lagi, waktu pendaftaraan calon kian dekat.

"Ya, mungkin akhir-akhir Minggu ini tanggal 23-24 itu gelombang terakhir. Untuk keputusan-keputusan rekomendasi ke daerah. Kan ada mesti koalisi," kata Komaruddin di Jakarta, Selasa 20 Agustus 2024.

"Tapi dengan keputusan MK ini memberi ruang untuk semua calon bisa berkesempatan. Hanya lihat tinggal persentasenya. Tetap juga ada persentasenya. Tapi persentasenya lebih ringan," lanjutnya.

Untuk Pilgub Banten, PDIP sebelumnya menyatakan mengusung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Airin Rachmi Diany sebagai Bacagub di Pemilihan Gubernur Banten 2024.

 

