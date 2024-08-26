Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bukan Airin, Golkar Resmi Dukung Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |10:34 WIB
Bukan Airin, Golkar Resmi Dukung Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten
Partai Golkar usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten (Foto: Ist)
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar resmi memberikan surat dukungan B1 KWK kepada duet Andra Soni dan Dimyati Natakusumah di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024. Padahal, Airin Rachmi Diany sempat digadang-gadang akan diusung di Pilgub Banten.

Dukungan berupa penyerahan B1-KWK diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ke Andra Soni-Dimyati di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Minggu, (25/8/2024) malam.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pengurus DPP Partai Golkar dan Golkar Banten menyerahkan rekomendasi ini kepada Pak Cagub, Cawagub. Semoga Allah meridhoi perjuangan dan bisa memenangkan kompetisi ke depan," kata Bahlil kepada Andra-Dimyati dalam keterangan tertulis dikutip, Senin (26/8/2024).

Kendati demikian, Menteri ESDM itu berharap, Andra-Dimyati bisa memenangkan Pilgub Banten 2024. Merespons itu, bakal calon Gubernur Banten Andra Soni mengucapkan terima kasih kepada DPP Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepadanya maju di Pilgub Banten.

"Alhamdulillah malam ini kami baru saja menerima dokumen B1-KWK dari Partai Golkar untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten atas nama kami, Andra Soni dan Pak Dimyati Natakusumah," kata Andra.

"Alhamdulillah kami mendapat pesan-pesan dari Ketum Golkar untuk bagaimana bisa membangun Banten, bisa bersinergi dengan pemerintahan ke depan dan Insya Allah kami akan menjalankan pesan tersebut sebaik-baiknya," tambah Andra.

Ketua DPRD Banten sekaligus Ketua DPD Gerindra Banten ini berkata, dirinya bersama Dimyati juga mendapatkan pesan dari Ketum Golkar Bahlil untuk membangun sinergitas dengan struktur Partai Golkar di Provinsi Banten.

