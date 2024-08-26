Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cuitan Lama Diungkit, Ridwan Kamil: Dulu Saya Netizen Julid, Maafkan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |10:53 WIB
Cuitan Lama Diungkit, Ridwan Kamil: Dulu Saya Netizen Julid, Maafkan!
Ridwan Kamil (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cuitan lama Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta, Ridwan Kamil diungkit warganet atau netizen di media sosial X. RK, sapaan akrabnya, mengaku dulunya kurang bijak saat menggunakan sosial media.

Ridwan Kamil dalam unggahannya di media sosial X menceritakan, bahwa dirinya dulu merupakan netizen yang julid. Namun, dirinya kini telah berubah apalagi saat menjadi pejabat publik.

“Dulu 12-15 tahun yang lalu sebelum jadi pejabat publik, saya memang aktif bermain Twitter (sekarang X). Sebagaimana nature-nya platform tersebut, saya berekspresi secara bebas. Kadang penuh kritik pedas, kadang nyindir, sering juga nyinyir. Sering saya katakan di mana-mana, dulu saya adalah netizen yang marah—bahkan julid,” kata RK dalam cuitannya di media sosial X yang dilihat Senin (26/8/2024).

“Tapi kemudian takdir membawa saya ke proses hidup yang lebih kompleks. Pada gilirannya Allah  menakdirkan saya menjadi pejabat publik, dari wali kota sampai gubernur. Saya giliran balik dikritik, disindir, dinyinyiri di media sosial. Saya sering melihat diri saya yang dulu, netizen yang marah tadi. Bikin saya tersenyum dan sadar,” sambung dia.

Menurutnya, setiap orang akan melewati tahapan menjadi pihak yang protes, seorang anak muda yang penuh kritik dan sinisme. Namun, baginya semua orang berproses harus menjadi lebih bijaksana dan tahu diri.

“Ibarat anak-anak yang selalu protes pada orangtuanya, remaja yang rebel, pemuda yang kritis dan sinis, pada saatnya akan jadi orangtua yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang akan bilang pada dirinya sendiri, "Oh gitu ya saya dulu", dan "Ternyata begini rasanya di posisi ini.",” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
