Gempa M5,0 Guncang Ternate, Ini Analisis BMKG

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis gempa Magnitudo 5,0 mengguncang Ternate, Maluku Utara pada Senin 26 Agustus 2024 pukul 07.17.03 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan M4,9. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,17° LU ; 126,42° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 114 Km arah barat laut Ternate, Maluku Utara pada kedalaman 39 km.



"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya deformasi batuan dalam Lempeng Laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik ( thrust fault )," ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan resminya.



Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Ternate dengan skala intensitas II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.



Hingga pukul 07.48 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).



"Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah," imbau Daryono.



