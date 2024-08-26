Jokowi Resmikan SPAM Kota Bandar Lampung, Total Anggaran Rp1,38 Triliun

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada hari ini Senin (26/8/2/24). Proyek tersebut sudah dimulai sejak tahun 2020 silam.

"Ini merupakan salah satu proyek strategi nasional di provinsi Lampung yang sudah dikerjakan sejak tahun 2020," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengatakan bahwa problem besar hampir di semua kota di negara kita ini adalah urusan air bersih untuk rumah tangga. SPAM tersebut, katanya, dapat melayani puluhan ribu rumah tangga nantinya.

"Dan SPAM ini akan melayani lebih kurang 60.000 rumah tangga ini sangat sebuah kapasitas yang sangat besar sekali. Dan SPAM ini dibangun dengan anggaran yang tidak kecil yaitu Rp 1,38 triliun rupiah. Satu triliun 380 miliar rupiah dengan skema KPBU," ujar Jokowi.

Jokowi yang mengecek secara langsung SPAM tersebut menilai bahwa yang dihasilkan lebih bagus dan bersih dari air kemasan. Dengan nilai tingkat kekeruhan air (NTU) 0,278, padahal katanya, standar Kemenkes 3 dan untuk air kemasan 0,8.

"Sehingga saya titip ini bu wali kota, pak Bupati, agar sambungan ke rumah tangga betul-betul didorong agar semakin banyak rumah tangga kita yang memiliki sambungan dari SPAM yang kita bangun ini," ucap Jokowi.

(Puteranegara Batubara)